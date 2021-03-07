李健和及鍾皓賢回想90年代初的幾屆省港盃，多次不約而同提到，與擁有不少國腳級名將的廣東隊較量，球員個人能力雖有點距離，但仍不算太遠，這有賴於當年這批體院精英球員從小便長期受訓，有不少更曾到歐洲作賽，知道如何應對大場面。

90年代的廣東隊陣中猛將如雲，有國腳區楚良、郭億軍、麥超、謝育新、吳群立、池明華及彭偉國等，第16屆還召了范志毅、徐弘及宿茂臻三名北方國腳。鍾皓賢指「范大將軍」等入隊助陣，再加上廣東本身的國腳級球員，算是大半隊國家隊；當年的港隊華將差不多全來自體院，這些球員自小便有機會到歐亞等地參賽，如出戰日航盃、高菲亞盃及樸茨茅夫盃等青年級別賽事，有助提升球員整體戰力。鍾皓賢說：「小時候幸好是精英運動員，師承黎新祥，有很多出外比賽機會，青年軍已遇過不少大場面，像去瑞典踢高菲亞盃，有年我們入決賽，賽事在瑞典後來主辦歐國盃決賽的球場進行，有60,000球迷入場，場內完全聽不到隊友說話，因為有過這些經驗，首次入選港隊踢省港盃，次回合作客正選上陣，現場對着接近30,000主場球迷的噓聲也沒有感覺，集中精神，好好表現自己已足夠。」

李健和補充：「體院那幾年培訓出幾批球員，當時球員剛冒起，所以交出較好的成績。青訓做得好能接軌，做得不好便有斷層。當年香港的青訓方式，似乎比較有效果，至於是否正確，每個領導人思維不同，不同環境也有分別。」