近況甚佳的車路士將於周一英超主場迎戰愛華頓，為力保英超前四名席位努力。新帥杜曹上任後，在車路士用人排陣上務求做到皆大歡喜，儘量令陣中每位球員都有證明自己能力的機會。在前鋒選擇上，主要由迪姆華拿、譚美阿巴謙與老將基奧特爭逐中鋒位置。即使數據上阿巴謙是三人中把握入球能力最多一位，但最近似乎正逐漸失去杜曹的重用。

阿巴謙為車路士在今季各項賽事暫時共入12球，據《Opta》數據顯示他在處理埋門黃金機會時的入球率高達62.5%，同樣是三人中最高；老將基奧特以效率見稱，今季各項賽事入11球，平均每96.9分鐘便有一球進賬，黃金機會入球率亦有42.9%；反觀身價最高的華拿，所入的10球需要每256分鐘才入一球。然而不少進攻數據皆是三人中最好一位的阿巴謙，在杜曹首7場比賽4度擔正之後，突然從正選名單上消失。

不過華拿始終最得杜曹信任，前者執教車路士後至今10仗，華拿佔7場都以正選披甲。車路士近三場大戰，歐聯16強對馬德里體育會以及過去兩場對曼聯與利物浦的比賽，華拿與基奧特各獲兩場正選機會，阿巴謙則在對馬體會一仗坐足全場冷板，近兩場英超似乎被懲罰性連後備名單都不入。杜曹回應指並非放棄阿巴謙或向他作出警告，純屬戰術上的決定：「只有18名球員能進入大軍名單，這只是在有選擇情況下的決定。我仍相信可以看到更出色的阿巴謙，讓他突破極限。」杜曹亦曾提到，在「9號位」上不乏選擇，另一高價收購夏維斯亦可勝任中鋒位置，阿巴謙在踢法上沒有特點取悅杜曹，要爭位確實困難；加上今仗賽前傳出其足踝有傷，連續第三場英超未能被列入大軍名單機會更大。

杜曹上任10場後車路士三大前鋒上陣數據

#9 譚美阿巴謙

正選：4場 入球：1球 助攻0次

#11 迪姆華拿

正選：7場 入球：1球 助攻1次

#18 基奧特

正選：4場 入球：2球 助攻0次

車路士三大前鋒今季進攻數據

#9 譚美阿巴謙

上陣：30場

總上陣時間：1,519分鐘

入球：12球（每127分鐘一球）

射門次數/命中：47次/21次（44.7%）

射門入球率：25.5%

#11 迪姆華拿

上陣：36場

總上陣時間：2,653分鐘

入球：10球（每265分鐘一球）

射門次數/命中：75次/34次（45.3%）

射門入球率：13.3%

#18 基奧特

上陣：23場

總上陣時間：1,066分鐘

入球：11球（每97分鐘一球）

射門次數/命中：40次/20次（50%）

射門入球率：27.5%

截至07/03

包括車路士今季所有賽事

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！