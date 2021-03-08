周日英超榜首大戰曼市打吡，曼城前鋒加比爾捷西斯開賽30秒，就在自己禁區內撞跌曼聯前鋒安東尼馬迪爾輸12碼，結果曼城開賽僅第一分鐘就要處於落後劣勢，最終藍月亮兩球不敵紅魔鬼，21場連勝走勢告終，「耶穌仔」可謂曼城今仗輸波的最大罪人，賽後一眾球壇名宿都怒插這名巴西前鋒瘋狂、愚蠢至極。

前曼聯隊長堅尼賽後率先發炮：「這是愚蠢至極，他在做甚麼？他的腦海裡在想甚麼？這是一場車禍，這真是瘋狂，在打吡戰第一分鐘他就輸極刑。」桑拿士甚至以「笨蛋」來形容捷西斯：「他就像一名笨蛋般比賽，他亦憤怒自己輸掉12碼，其實防守球員已經很快去防範馬迪爾。」

前曼城球員米卡李察士亦稱：「他的頭腦太過熱血了，他犯了一個錯誤，史東斯和魯賓戴亞斯在那裡，他根本不需要作出那記攔截，這令曼城今場付出代價。」

最終，加比爾捷西斯今仗連累球隊輸12碼之外，作為前鋒今仗僅得兩腳射門，但均被曼聯後衞阻擋，更是曼城全場觸球最少的球員，如此表現似乎難以成為師兄阿古路的接班人，難怪哥迪奧拿在過去不少賽事寧願起用無鋒陣，甚至有傳球隊今夏將打算收購包括艾寧夏蘭特等多名射手，相信除了是為阿古路離隊作準備外，亦大有機會要取代「耶穌仔」的位置。

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