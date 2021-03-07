破紀錄還是死敵來，似乎就是足球的定律。有一定資歷的曼聯球迷一定記得，04/05球季正是曼聯於主場2:1擊敗阿仙奴，將阿仙奴的英超不敗場數定格於49場。17年之後，曼聯再一次打破死敵的紀錄，今次是將同市的曼城連勝場數定格於21場，而曼聯的聯賽作客不敗紀錄就延續至22場。

2:0擊敗氣勢極盛的曼城，賽後統計網站opta給出數據，哥迪奧拿執教巴塞隆拿、拜仁慕尼黑，以及曼城期間，於頂級聯賽中與67位主帥交手3次或以上，而蘇斯克查竟然是第一位面對哥帥贏多輸少的教練（8次交鋒蘇B贏4次輸3次和1次），同時蘇B亦是曼聯首位帶隊前三場作客曼城同樣贏波的領隊。以後問起誰才是哥迪奧拿的剋星時，答案已不是摩連奴或者高普，是這位一直受魔迷質疑的主帥，問你服未？

或者有球迷已經記不起，上一次曼城輸波是何時，其實是去年11月作客對熱刺的英超比賽。當日的比賽與今日戰情極為類同，孫興民5分鐘開紀錄，之後曼城圍攻未果，換邊後熱刺一次突擊，現時已成失蹤人口的盧施素再入一球，2:0擊敗藍月。上一次曼城聯賽主場失多於一球又是何時？其實已經是去年9月2:5慘敗予李斯特城腳下的事。

開波未夠一分鐘近日被曼迷重點抨擊的安東尼馬迪爾就博得12碼，B費操刀命中成功打破入球荒。然後一切就劇本般上演，近月只要「撳掣」就可以輕鬆入幾球的藍月，今場的埋門命中率卻奇低，埋單23次射門只有6次中框，與只有8次射門的曼聯一樣，又一一被今仗得到正選機會的甸恩軒達臣化解。與其說今仗是紅魔靠防守擋住了藍月，不如說只是主場出的藍月未能把握一次又一次的機會延續連勝走勢。個別位置還是顯露出弱點，迪布尼復出後狀態大不如前，反而令現時曼城前場出現「人滿之患」。而近日搶走右閘位，部份比賽更成為進攻發動點的祖奧簡斯路似乎就擋不住對手輪番衝擊，其防守能力將成為曼城未來幾線爭冠的大問題。

當然，曼聯今場贏波只是最大限度保留住英超爭冠的懸念，同時亦保住前四席位。落後11分，曼聯要後上贏冠雖然不是沒有可能，但肯定艱難。英國《衛報》在賽後報道留極具玩味的一句，「一切當然還未結束，這可能是曼城主場連敗六場的開端。不過，曼城今季就只餘下四場主場聯賽。」大家都只餘下10場，餘下的時間已經不多。

文：亨少

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