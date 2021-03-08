曼聯周日作客2:0勇挫榜首曼城，前鋒安東尼馬迪爾復任正選搏得12碼，表現出色被領隊蘇斯克查點名稱讚，賽後還當選全場最佳球員。另外入球英雄勞基梳爾和近期重奪正選席位的翼鋒丹尼爾占士，都感謝蘇斯克查信任自己。

馬迪爾今戰開賽34秒便博得12碼，之後亦一直為曼城帶來不少麻煩，並常積極協助防守，難怪他在88分鐘被換出後，獲當地電視台選為全場最佳球員。曼聯名宿加利尼維利賽後也大讚其表現，他說：「馬迪爾的表現非常好，這個馬迪爾你才不會賣走，並會一直留他在隊中。現在馬迪爾要做的，就是要保持穩定性。」另一球評、前利物浦領隊桑拿士稱讚馬迪爾演出的同時，繼續批評後者那種不在乎的身體語言。桑拿士說：「我認為馬迪爾作為一名年輕球員，有足夠才能在最高級別賽事成功。但是如果此子今場沒有被派上陣，他真的會感到失望嗎？」

今場取得本季首個聯賽入球的勞基梳爾，賽後則感謝蘇斯克查對自己的無比信任。梳爾說：「蘇斯克查常常說，我是球隊中把握能力最好的球員之一。我明白大家是怎想，因為我職業生涯入球並不多，但是他賽前就真的這樣告訴我。或者在我入球後，大家可再次問問他，我是否真的是曼聯隊中把握能力最好的球員之一。」

另外，冬季轉會窗時曾盛傳會離開曼聯的威爾斯翼鋒丹尼爾占士，近期同樣「鹹魚翻生」。紅魔近6場比賽他5次正任選，另一場則後備登場。占士同樣感謝蘇斯克查的信任，他說：「領隊說我的機會終會來臨，只要準備就緒就好，結果也真是如此。」

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