2021年NBA明星賽將在香港時間今日（8日）早上9時進行，焦點落到勒邦占士（LeBron James）率領的「Team LeBron」大戰杜蘭特（Kevin Durant、KD）的「Team Durant」，雖然KD今年因受傷緣故未能上陣，但明星賽精采程度絕對不減，事關單看占士隊的超級豪華陣容表演，坐擁「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）、「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）和當錫（Luka Doncic），已經令球迷引頸以待。

明星賽開波前的個半小時，早上7時30分會首先進行技巧挑戰賽和三分大賽，入樽賽則會在明星賽半場時進行。技巧賽有小馬新星當錫和太陽控衞基斯保羅（Chris Paul）兩大神控衞參戰，三分賽更有2015年冠軍咖喱仔回歸，再次挑戰三分神射手寶座。

9點開波的明星賽更是全晚焦點，由「經理人」占士打造的「Team LeBron」星光熠熠，單是占士、咖喱仔和字母哥3人已包辦7屆總冠軍、8屆常規賽MVP和4屆總決賽MVP，可謂最強球星連線。今次亦是三位球星首次同隊成為隊友，加上人氣極高的當錫和祖傑（Nikola Jokic），1至5號位均是NBA一線球星，整支球隊內外線威力超強。

至於「Team Durant」就擁有較多新面孔。KD因受傷關係不會出戰，其位置由溜馬前鋒D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）頂替，正選席位就由塞爾特人的塔圖（Jayson Tatum）頂上。另一位受傷的球員安東尼戴維斯（Anthony Davis），位置本由太陽的D卜克（Devin Booker）頂替，但他左膝同告受傷，再由爵士的干尼（Mike Conley）頂替。

賽制方面和去年明星賽相同，每節比賽時間均為12分鐘，每節比分亦會由0:0重新開始計算。第四節會沿用去年的「搶24分」賽制，兩隊在不計時的情況下，首先達到目標得分者為勝。兩隊最後一節的目標得分，是首三節總得分加上24分。去年明星賽由占士隊以157:155險勝字母哥隊。教練方面，占士隊由爵士教練斯尼達 （Quin Snyder）執教，KD隊就由76人主帥李華士（Doc Rivers）領軍。兩隊亦會代表兩合不同慈善機構出戰，勝出的一隊可為機構籌得更高善款，NBA一共會捐出1,750萬美元善款。

周日明星賽日程

7:30am 技巧挑戰賽+三分賽

9:00am 明星賽正賽

9:30am 入樽賽（明星賽半場舉行）

*比賽時間為香港時間

2021年NBA明星賽兩隊正選陣容

勒邦占士隊（Team LeBron）

正選

勒邦占士# 湖人／前鋒

安迪度安寶 公鹿／中鋒

史堤芬居里 勇士／控衞

當錫 小馬／控衞

祖傑 金塊／中鋒

後備

尼拉特 拓荒者／控衞

賓西蒙斯 76人／前鋒

基斯保羅 太陽／控衞

J布朗 塞爾特人／前鋒

保羅佐治 快艇／前鋒

D沙邦尼斯 溜馬／前鋒

高拔 爵士／中鋒

#為隊長

杜蘭特隊（Team Durant）

正選

K艾榮 網隊／控衞

艾比迪 76人／中鋒

尼納特 快艇／前鋒

比爾 巫師／控衞

塔圖 塞爾特人／前鋒

後備

夏登 網隊／控衞

干尼 爵士／後衞

錫安威廉臣 塘鵝／前鋒

拿維 公牛／後衞

蘭度爾 紐約人／前鋒

禾斯域 魔術／中鋒

米曹 爵士／控衞

明星賽參賽名單

入樽賽

安菲尼西蒙斯（拓荒者）

史坦尼（溜馬）

托賓（紐約人）

三分賽

史堤芬居里（勇士）

干尼（爵士）

塔圖（塞爾特人）

J布朗（塞爾特人）

拿維（公牛）

米曹（爵士）

技巧挑戰賽

當錫（小馬）

基斯保羅（太陽）

D沙邦尼斯（溜馬）

蘭度爾（紐約人）

禾斯域（魔術）

哥雲頓（拓荒者）

資料來源：NBA.COM

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！