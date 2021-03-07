香港時間周一早上NBA將會上演一年一度的明星賽，不過就在開波前不足12小時卻爆出76人兩位球星艾比迪（Joel Embiid）及賓西蒙斯（Ben Simmons），於費城與一名被證實確診武漢肺炎的髮型師有接觸，消息指二人現時隨即接受病毒檢測以及隔離，料將會缺陣明星賽。

根據著名記者Adrian Wojnarowski於Twitter發佈的消息，兩人在到達明星賽比賽地點阿特蘭大前，曾在費城與一名髮型師有接觸，事後該名髮型師被證實確診。艾比迪及賓西蒙斯已經接受檢測現時等待結果，但今日的明星賽已兩人將極大機會缺陣並需要隔離。暫時未有消息指明星賽會受影響，據指聯盟將安排二人在明星賽前於所在房間之內接受傳媒網上訪問。

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