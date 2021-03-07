周日意甲賽事，AC米蘭作客對陣維羅納。米蘭靠着拉迪高歷射入罰球世界波，加上達洛治的入球，作客以2:0輕取維羅納，在聯賽保持三輪不敗，多賽一場的情況下仍落後榜首的國際米蘭3分。

米蘭近期受到傷兵問題影響，此役在缺少主將伊巴謙莫域下，米蘭在前場派出拉菲爾利亞奧踢單箭頭，身後三位中場拉迪高歷、沙利麥卡斯及森姆卡斯迪利祖負責向前場輸送炮彈。不過開賽初段米蘭後防就出現險情，踢正選的湯姆利9分鐘就因為回傳失誤險造成失球，不過門將基安盧基當拿隆馬快一步將球擋出。

大難不死的米蘭在26分鐘打破僵局，拉迪高歷獲得禁區左路罰球機會直射遠柱死角，收起對方門將助米蘭半場領先1:0。換邊後49分鐘，後上的達洛治在禁區頂避開對方守將後勁射遠柱得手，助米蘭拉開領先優勢到2:0。今場主隊維羅納未有製造足夠的威脅，今場6次射門無一中目標，最終主場以0:1不敵米蘭。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！