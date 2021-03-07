繼早前作客1:0小勝由摩連奴帶領的熱刺後，車路士新帥杜曹周一又會在主場迎戰由另一位前「車長」安察洛堤領軍的愛華頓。雖然杜曹一直被批評戰術保守，但藍戰士易帥後戰績的確有所提升，他更有機會成為英超史上，第一位上任後首五場主場賽事都保持不失球的領隊。

杜曹自接替林柏特成為車路士領隊後，最大改動是用上三名中堅鎮守後防，再配以兩名翼衞助攻助守，結果頭10場共錄得7勝3和，只失掉兩球，表現令人刮目相看。假如車路士今仗能夠零封愛華頓，杜曹就可以成為英超史上，第一位上任後首五場主場賽事都保持清白之驅的新帥，而藍戰士對上一次在英超連續五場在史丹福橋保持不失，已經是2015年1月的事情。儘管新陣令進攻火力有所減弱，車路士近10場從未試過攻入2球或以上，但隨着球員漸逐適應新踢法，相信情況很快便會有所改善。

另一方面，跟杜曹一樣教過巴黎聖日耳門的安察洛堤，今季把愛華頓帶得有聲有色，在首循環更在主場以1:0「拆車」。然而，英超史上從未有前「車長」可以倒戈史丹福橋全取三分，「拖肥糖」要自78/79年球季後再度雙殺車路士難度甚高。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！