周日舉行的2020巴西盃決賽次回合，彭美拉斯於主場以2:0擊敗甘美奧，兩回合計贏3:0，第四度奪得這個盃賽冠軍。

1月底贏得南美自由盃冠軍的彭美拉斯，上周在巴西盃首回合作客以1:0小勝甘美奧，周日在次回合再遇，兩隊上半場互交白卷，但韋斯利列比路於52分鐘為彭美拉斯先開紀錄。戰至84分鐘，加比爾文連奴亦建一功，為彭美拉斯奠定2:0的勝局，兩回合計以3:0戰勝甘美奧，贏得繼聖保羅省聯賽和南美自由盃後，2020球季的第三項冠軍。

彭美拉斯之前曾於1998、2012及2015年在巴西盃封王，連同今次在內是第四度奪冠，成為了歷來贏取巴西盃次數第三多的球隊。贏得巴西盃次數最多的是曾六次封王的高士路，其次是曾五奪捧盃的甘美奧。

由於比賽因武漢肺炎疫情而受阻延，2021巴西球季已開始後，2020巴西盃決賽仍要在3月進行。

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