意甲一哥國際米蘭在周一的聯賽將迎來硬仗，於主場鬥第四位阿特蘭大，雖然國際近況不俗，不過阿特蘭大亦實力相當，而且阿軍無論在跟國際的對賽往績或今季鬥前列球隊的表現都不失禮，一於博兩軍今役打和，兼補入球中位數[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期一7；now638、有線654、614、662及602台明日3:45am直播）

國際米蘭目前以25戰得59分居首，在今輪意甲開打前已領先次席的AC米蘭六分。前者近況亦不俗，近6場聯賽全勝，加上周一一戰有主場之利，而國際今季主場聯賽成績是10勝1和1負，今役更料有前鋒拿達路馬天尼斯復任正選，夥拍盧卡古攻堅，表面上似乎勝望壓一。不過，要留意的是國際近6次與阿特蘭大交手只得1勝4和1負（見附表1），其中近兩場主場鬥阿特蘭大都是和波而回，今役其實存在暗湧。

目前以25戰得49分的阿特蘭大近7場聯賽共獲5勝1和1負，而且球隊今季鬥聯賽前五球隊表現頗佳，共獲2勝2和，未嘗一敗（見附表2）。人腳方面，阿特蘭大今役有中場迪魯恩刑滿復出，配合主力如中場魯賓高辛斯及後衞基斯甸羅美路等，有力與國際一戰。畢竟，阿特蘭大的一對哥倫比亞前鋒組合路爾斯梅利爾及杜雲沙柏達亦把握力不俗，兩人在今季聯賽已合共入了24球，球迷宜備忘。

是役「讓球」國際讓平/半，若認為阿特蘭大能成功搶分，穩陣的可以取下盤；不過，由於往績顯示兩軍近6次交手就有4次打和，而且阿特蘭大今季作客亦表現醒神，聯賽客場共獲7勝4和1負，因此今役直取主客和的和局，有3.55倍。

另外，由於兩軍近6次交手共5次的總入球都在2球或以下，而阿特蘭大在近5場客場比賽亦有4場的總入球在2球或以下，因此，今役亦宜補中位數為2.5球的入球「細」。

文：數人

熱選 星期一7 國際米蘭細[2.5]（2.19）

冷推 星期一7 國際米蘭和（3.55）

附表1

國際米蘭阿特蘭大近季交手利「細」

日期 賽事 戰果（半場） 入球大細

08/11/2020

意甲 客和阿特蘭大1:1（0:0）：細

01/08/2020

意甲 客勝阿特蘭大2:0（2:0）：細

11/01/2020

意甲 主和阿特蘭大1:1（1:0）：細

07/04/2019

意甲 主和阿特蘭大0:0（0:0）：細

11/11/2018

意甲 客負阿特蘭大1:4（0:1）：大

14/04/2018

意甲 客和阿特蘭大0:0（0:0）：細

（中位數為2.5球）

附表2

阿特蘭大聯賽鬥前5球隊成績

日期 賽果（半場） 讓球主客和 讓球

23/01/2021 客勝〈2〉AC米蘭 3:0（1:0） -1（贏） 0/-0.5（贏）

20/12/2020 主勝〈5〉羅馬4:1（0:1） -1（贏） 0/-0.5（贏）

16/12/2020 客和〈3〉祖雲達斯1:1（0:1） +1（贏） +0.5/+1（贏）

08/11/2020 主和〈1〉國際米蘭1:1（0:0） +1（贏） 0/+0.5（贏）

〈〉內為今輪開打前聯賽排名

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西甲

目前深陷西甲降班漩渦的艾拉維斯，於周一聯賽造訪貝迪斯時，要全力搶分護級。不過，艾拉維斯近況沉，不如信往績取及數據，取是役兩隊半場賽和，以及角球中位數[8.5球]的「細」（中位數為8.5球）。（球賽編號：星期一10；now632台明日4:00am直播）

艾拉維斯目前以25戰得22分仍處於降班區域，為保甲組席位，周一訪貝迪斯時必拚。不過，艾拉維斯近9場輸7場，今役又缺後衞洛迪高伊利，未必能如願搶分。貝迪斯目前以39分處於聯賽前列，不過近8場4勝3和1負，勝率不算高，而且他們今役讓半/一，上盤隨時只贏得半個盤，不如信往績，取是役有2倍的[半和]，因貝迪斯近5次聯賽鬥艾拉維斯4次[半和]（見附表），而且貝迪斯近6場亦有4場[半和]。

由於貝迪斯近3場有開「角球大細」的主場賽事，以中位數[8.5球]計算全部開「細」。艾拉維斯近9場有開此項目的賽事中更有7場「細」，今役可補中位數為8.5球的角球開「細」，有1.92倍。

推介

半場主客和 貝迪斯和（2）

角球大細 貝迪斯細[8.5]（1.92）

今場數字密碼

3 貝迪斯近3場有開「角球大細」的主場賽事全部開「細」（中位數為8.5球

）

4 貝迪斯近5次聯賽鬥艾拉維斯4次[半和]

7 艾拉維斯近9場有開「角球大細」的賽事中有7場「細」（中位數為8.5球）

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澳職

周一澳職上演另類榜首大戰，由兩大異軍中岸水手迎戰FC麥克阿瑟。榜首的中岸水手今季表現脫胎換骨，而新加入澳職的FC麥克阿瑟亦表現予人驚喜；由於兩軍踢法都較主動，入球亦多，今役可取中位數為2.5球的入球開「大」。（球賽編號：星期一1；今日4:05pm開賽）

中岸水手今季表現大變身，由魚腩變成榜首隊，目前以10戰得21分領導群雄，強如珀斯光輝及FC悉尼等球隊，亦要在其腳下俯首稱臣，今鬥FC麥克阿瑟時又有主場之利，牌面似乎高些少。不過，今季才加盟澳職的FC麥克阿瑟亦非吳下阿蒙，目前以10戰得17分居次席（未計上周六戰果），而且今季客場表現醒神，5場作客4勝，有力與水手一戰。

由於今役勝負難料，不妨向中位數為[2.5球]「大」埋手，因兩軍踢法都頗主動，水手近6場有5場的總入球在3球或以上（見附表），而FC麥克阿瑟亦有前鋒達比舒利近4場入5球，今役料入球不會少。

推介

入球大細 星期一1中岸水手大[2.5]（1.7）

水手近仗聯賽入球多

日期 戰果（半場） 入球大細（中位數為2.5球）

02/03/2021 客勝珀斯光輝2:1（2:0） 大

19/02/2021 客負阿德萊德聯2:3（1:1） 大

14/02/2021 客勝威靈頓鳳凰2:0（1:0） 細

07/02/2021 主勝西部聯3:2（1:2） 大

03/02/2021 主勝墨爾本城3:2（1:2） 大

31/01/2021 主負威靈頓鳳凰1:2（1:1） 大

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