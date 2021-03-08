AC米蘭前鋒伊巴謙莫域近日接受訪問時談及自己今夏的去向，他表示自己的去留完全在於球會的技術總監馬甸尼，假如對方要求他留隊的話，他願意繼續效力紅黑兵團。

伊巴日前接受意大利廣播公司訪問時表示，自己非常享受在AC米蘭的生活：「我在這裡感受到自己是一個領袖，我希望在這裡教導年青球員、成為他們的榜樣。每當我說一些事情時，我都感到隊中所有人都願意跟隨我，這是我效力其他球隊時從未有過的感受。」

伊巴與米蘭的合約即於今季結束後屆滿，他在訪問中表示願意繼續留效：「我不知道將來的發展，但假如保羅（馬甸尼）希望我留低的話，我樂意這樣做。」

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