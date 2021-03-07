人紅自然多是非，今季表現神勇的阿士東維拉隊長基亞利殊，日前被指向一名曾經參加真人騷節目《求愛島》（Love Island）的21歲女模發出短訊搭訕，結果被對方男友大造文章，在網上散播有關消息。

英國《太陽報》報道指，現年25歲的基亞利殊早前透過Instagram，向去年曾參加真人騷節目《求愛島》的Natalia Zoppa，發出了一個揮手Emoji的私訊，邀請對方聊天，結果被對方的男友Hass Saleh「唱通街」。「今日似乎發生了一件最古怪不過的事情，全英超最厲害的球員，竟然勾搭我的女友。」Hass透過短片分享網站TikTok說。

報道引述消息人士指，其實Natalia 與Hass並未有太在意基亞利殊的行動，Hass更認為女友樣貌與身材如此出眾，受到球星青睞亦不足為奇。「對於基亞利殊深受Natalia吸引，Hass並不感到驚訝。因為她真的很漂亮，Hass亦以她為榮。」消息人士說。「Hass沒有打算對基亞利殊做甚麼，但他認為這是一個好機會，讓Natalia在社交媒體及OnlyFans網站得到更多人的追蹤者。」

自去年一月參加《求愛島》節目後，Natalia的Instagram追蹤者已增至超過22萬人，而她在付費訂閱內容網站OnlyFans，亦已得到1,800個讚好。

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