周日贏出選舉後再次出任巴塞隆拿會長的拿樸達，認為美斯帶同兒子投票證明他愛巴塞，對於說服今季結束後約滿的該名阿根廷球星留隊充滿。

上周六作客以2:0擊敗奧沙辛拿的巴塞隆拿，包括美斯、佐迪艾巴、布斯基斯及列基佩治等球員周日都有到魯營參與投票，美斯更與兒子同行。拿樸達不諱言︰「世界最出色球員今日來投票，與他的兒子一起，證明了里奧（美斯）愛巴塞。世界最佳球員愛巴塞，而那非常明顯，我們將會鼓勵他留在巴塞隆拿，那是我們所有人都希望的。」

巴塞在近16場西甲贏出了其中13場，在聯賽榜排第二，另外打入了西班牙盃決賽，而周三在歐聯16強次回合作客巴黎聖日耳門（PSG），則是拿樸達再任會長後巴塞的第一場比賽。巴塞首回合於主場以1:4不敵PSG，拿樸達在慶祝當選時說︰「讓我們去巴黎，且看能否上演反敗為勝。」

周日到場投票的還有名宿佩奧爾、保贊及前巴塞主帥安歷基等等。

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