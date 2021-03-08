英國足球網站 90min 早前選出亞洲歷來最佳20名球員，南韓名將車範根名列首位。不過亞洲歷來最佳20名球員中，沒有中國球員入選，就令中國球迷大為不滿，並批評 90min 的編輯應是韓國人。

根據 90min 排名，亞洲歷來最佳球員是南韓名將車範根。除了至今仍是南韓國際賽上陣場數和入球最多的球員外，已67歲的車範根曾協助德甲法蘭克福（1980年）和利華古遜（1988年）贏得歐洲足協盃冠軍，成就非凡。排第二則是生於菲律賓的西班牙菲律賓混血前鋒保連奴艾簡達拿（Paulino Alcantara），他由1912年至1927年兩度效力巴塞隆拿上陣357場竟射入369球，並曾為菲律賓國家隊上陣兩場。排第三的，則是大家熟悉的英超熱刺前鋒孫興民。

日本則是有最多球員入選的國家，共有七名球員入選，排名最高為第五的本田圭佑。南韓則有五人，而伊朗和沙地阿拉伯各有三人入選，餘下兩個席位就是由協助伊拉克打入2004年奧運男足4強的尤尼斯穆罕默德（Younis Mahmoud）和保連奴艾簡達拿所佔。

不過中國球迷對沒有中國球員入選亞洲歷來最佳20人，就非常不滿。有人批評：「亞洲球王李惠堂竟然沒有？再看一眼阿里戴伊才排第11，就知道了這媒體的編輯是韓國人吧。」亦有人寫：「禁止該媒體報道中國足球的資格，明天起執行。」但也有中國球迷認為排名反映中國足球的實際水平：「看看日韓球員在歐洲的表現，再看看中超射手榜和各隊組織核心......中國球員傳控球能力的差距顯而易見。」

90min 亞洲歷來最佳20名球員排名

排名/球員/國家

1/車範根/南韓

2/保連奴艾簡達拿/菲律賓

3/孫興民/南韓

4/朴智星/南韓

5/本田圭佑/日本

6/中田英壽/日本

7/金鑄成/南韓

8/洪明甫/南韓

9/中村俊輔/日本

10/香川真司/日本

11/阿里戴伊/伊朗

12/馬達維基亞/伊朗

13/艾渣巴/沙地阿拉伯

14/尼高南/伊朗

15/尤尼斯穆罕默德/伊拉克

16/釜本邦茂/日本

17/阿卜杜拉馬查特/沙地阿拉伯

18/三浦知良/日本

19/奧華倫/沙地阿拉伯

20/岡崎慎司/日本

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！