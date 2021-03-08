2021年NBA明星賽完滿結束，最後由勒邦占士隊首先拿到目標分數170分，以總比分170:150擊敗杜蘭特隊。被隊長占士以首pick選中的公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）不負所望，全晚16次投籃全部射入，以100%命中率轟入35分兼當選MVP，更打破聯盟明星賽紀錄。而自聯盟引入明星賽隊長揀人制後，勒邦占士（LeBron James）已經連續四屆勝出，被喻為「最佳經理人」。

字母哥賽前已豪言占士隊陣容超級豪華，比賽未打已經結束。儘管處於優勢較大的一方，字母哥落場仍然相當認真積極，他開賽後即頻頻命中投籃，至第三節結束時，他全場16次投籃悉數射入，已有35分進賬。第四節字母哥似乎想保持百分百命中率，不敢貿然起手。結果他成功保住紀錄，寫下明星賽最多投籃次數但未有射失的紀錄，此前明星賽從未有出手10次或以上的球員，能保持100%投射命中率；最近一次取得100%命中率的，是在1968年明星賽8射8中的名將赫爾格利（Hal Greer）。另外，字母哥16次投籃中有3球來自三分，當中兩球是撞板射入，可謂受到幸運女神眷顧。

字母哥亦把明星賽平均得分提升到28.8分，也刷新聯盟紀錄。他賽後說：「很好玩，我很高興，我的隊友也玩得很開心，隊內都是十分出色的球員，入球是特別容易。」搶先把字母哥揀入Team LeBron的隊長占士，極具經理人眼光，明星賽自2017年起改為隊長制，不再分東西岸揀選球員後，占士已經連續四屆勝出，分別擊敗過史堤芬居里隊、字母哥隊和今年的杜蘭特隊，4勝0負保持不敗，被美媒稱為「最佳經理人」。占士今年明星賽只上陣13分鐘，拿下4分，坐在場邊讓隊友上陣，猶如真正的大佬。

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