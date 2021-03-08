周日曼聯作客賽前21連勝的曼城，結果成功保持不失，淨勝同市宿敵兩球成功全取三分，當中今仗頂替迪基亞正選上陣的甸恩軒達臣，成功捉緊上位機會，保持清白之身之餘更交出間接助功，成為球隊的功臣之一。

由於正選門將迪基亞要回西班牙陪同妻子分娩，將會缺陣大約一個月，這令英格蘭門將甸恩軒達臣獲得正選機會，在周日這場曼市打吡大戰中成功上位，面對功力強大的曼城，甸恩軒達臣全場作出了6次撲救，23歲的他在門前表現穩健，成功給予防線信心之餘。下半場初段更快速投擲皮球給勞基梳爾打反擊，結果後者成功射入今場第二球，甸恩軒達臣亦可謂成功建功。

前曼聯隊長堅尼表示：「有時候你的職業生涯需要運氣，他現時擁有了這個機會，他需要好好捉緊，他在未來數場比賽都要向蘇斯克查證明，他是曼聯未來的一號門將，應該給他這份工作。」

事實上，甸恩軒達臣從錫菲聯外借回歸曼聯後，得到的機會不實太多，不過他最近上陣的8場賽事，多達7場能保持清白之身，似乎曼聯門將之位大有機會改朝換代。

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