上禮拜六由利物浦名宿謝拉特領軍嘅格拉斯哥流浪主場迎戰聖美倫，雖然謝四因上場指罵球證被逐，今場無緣喺場邊督師，不過都無阻球隊3:0大勝聖美倫，加上噚日些路迪作客0:0悶和登地聯，喺剩餘六輪嘅情況下些路迪已經追唔到格流，意味住格流成功捧走10年嚟首個蘇超冠軍。格流領隊謝拉特喺19年嘅球員職業生涯雖未染指過聯賽冠軍，不過喺擔任格流主帥第三年，終一圓捧起聯賽冠軍嘅美夢！

自10/11球季之後就冇贏過蘇超冠軍、仲因為破產連跌三級嘅格流，今季喺聯賽踢咗32場不敗，兼放甩身後嘅些路迪成條街。眼見球隊爭少少可以拎冠軍，唔少格流球迷懶理限聚令聚集喺主場外邊打氣，今場格流眾將就算少咗謝四喺場邊篤師都照樣踢得好醒神，開波16分鐘就已靠賴恩堅特同摩尼路斯先後建功，幫格流建立到2:0嘅領先優勢，加上下半場有伊亞尼斯赫傑埋齋，幫格流奠定3:0嘅勝局。

手機用戶請按此放大圖表

球迷無視限聚令狂歡

賽後知道距離聯賽冠軍只差一步嘅格流球員，就即刻跑去場邊，同圍欄外邊嘅球迷隔空慶祝，之後格流將帥返入更衣室之後繼續狂歡，球員生涯從未拎過聯賽冠軍嘅謝拉特，仲專登打開更衣室窗口向住外邊嘅球迷揮拳慶祝，令到聚集嘅球迷情緒一度非常高漲。

不過當地政府就插佢哋咁做隨時播毒，面對蘇格蘭政府嘅指控，有份推波助瀾嘅謝拉特就話理解球迷嘅做法：「我哋家陣經歷武肺疫情大流行，最重要係球迷嘅安全，我都明白呢個應該係首要任務。不過如果你了解過球迷嘅經歷，你就會明白佢哋點解要喺場外聚集。」

第55次蘇超封王

本來周日些路迪只要可以擊敗登地聯嘅話，就可推遲格流封王嘅時間去到下一輪。只不過呢隊上季蘇超盟主唔爭氣，對住排名只係第九嘅登地聯，全場射足27腳都入唔到波，最終踢成0:0。些路迪失分亦意味住格流成功提前7輪捧走隊史第55個頂級聯賽冠軍，神奇隊長謝拉特都收穫個人嘅首座聯賽冠軍獎盃。