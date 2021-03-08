港超聯一哥東方龍獅今晨在將軍澳足球中心復操，為周三晚在旺角場對傑志港超聯榜首戰作準備，而前傑志中場林恩許表示，右足踝有傷，暫未知能否趕及正選落場。

為遷就傑志及東方稍後出戰亞冠盃及亞協盃分組賽，足總將東方對傑志首循環第六周重頭大戰提前周三晚上演，而兩隊已相繼復操為這場大戰展開最後備戰。東方上場強陣出擊，結果以5:0大勝冠忠南區，不過，今季從富力轉會到東方的中場林恩許，因右腳足踝傷未有跟足操練，而收操後，要立接受治療。

效力傑志四季，現年28歲的林恩表示，上場對南區後，右足踝出現一些問題，這刻並未知道能否趕及正選倒戈對傑志。他說：「傷勢未算太嚴重，但是否可以正選落場，還是先任後備，要看這兩天傷勢進展。」林恩許在菁英盃準決賽對傑志後備落場。

同樣倒戈，還有東方中場費蘭度，而這位今季轉到東方的前足球先生今午表示，大傷初癒，還要多點時間提升狀態，身體亦比較疲倦，而個人是相當期待與傑志對陣。除林恩許外，東方中堅基頓及中場利馬因傷，將繼續倦勤。東方目前四戰10分居首，傑志四戰八分，排第二位。

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