周二德國足總透過Twitter宣佈，在德國國家隊已經工作17年的教練路維，本來與德國隊的合約直至2022年的夏天，不過經過雙方協商後，路維決定提早終止與德國隊的合約，並且將會帶領球隊完成今夏的歐國盃賽事後離任。

2004年路維以助教身份成為了進入德國隊輔助當時的教練奇連士文，不過06年後者在世界盃後離任，就由路維正式坐正執教國家隊。路維上任後首次帶領德國隊出戰大賽是在08年歐國盃，可惜該屆在決賽0:1不敵西班牙飲恨亞軍，直至10年的南非世界盃，路維麾下的德國隊再一次於8強敗在西班牙的腳下。直至14年世界盃，路維終於帶領德國捧起冠軍，而且該屆更踢出7:1大炒東道主巴西的經典一戰。

本以為贏下14年世界盃後，德國可以創造屬於自己的王朝，可是在18年的世界盃就於小組賽出局，隨後路維決心改革德國隊，重用年輕球員，並且對湯馬士梅拿、謝路美保定及曉姆斯下「逐客令」。不過路維對於德國戰車的年輕化不算太成功，直至去年11月慘吞西班牙6蛋之後，路維的戰術受盡外界質疑，更有聲音希望他可以將老將重新帶回德國隊。

直至周二，德國足總宣佈路維會在今夏歐國盃後離任，長達17年的德國國家隊生涯即將到達盡頭，對此路維表示：「我是有意識地踏出這一步（離開德國隊），而且是充滿着自豪以及感激的心情。與此同時，對於即將到來的歐國盃，我仍然會保持着積極的態度。對我而言，可以執教國家隊是一件非常特別以及榮幸的事情，因為我與我國最好的球員共事17年，並一直支持着他們的發展，我們有過神奇及美好的時刻，不只是2014年捧起世界盃。」

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