NBA傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）的遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant），上月底敦促洛杉磯警方交出有份拍下或傳閱墜機現場相片的警員名字，她又批評警方持雙重標準包庇自己人。據《洛杉磯時報》的消息指，洛杉磯警方已答允拜恩太太的要求，她將獲得肇事的四位警員名字。

據《洛杉磯時報》記者Richard Winton指出，拜恩和女兒吉安娜（Gianna Bryant）去年一月發生墜機意外後，有警員在現場拍下25至100張相片，然後將相片傳給多位同袍，其後相片再傳至不少平民手中，包括在當地一間酒店的調酒師和經常光顧的熟客。美國聯邦地區法院法官John F. Walter周一表示，這群警員的名字不會再被隱藏，雲妮莎將得到四位警員的名字，並會將四人加入其訴訟案內，以就疏忽及侵犯私隱追討索償。」

雲妮莎代表律師向《洛杉磯時報》表示：「透明度能帶來問責制，我們很期待代表拜恩太太上庭。」雲妮莎早前亦在社交媒體表示，這些警員就像每個人一樣，需為自己的行為負上責任。

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