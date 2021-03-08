祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗、圖）貴為歐聯入球王，頭頂腳踢左右開弓可謂樣樣皆精，但原來這名葡萄牙球王都有弱點，據統計C朗轉戰意甲後，踢了120場賽事攻入92球，當中只得一球來自罰球直射破網，以他加盟祖記後為球隊處理了65次罰球只入1次，成功率更低見1.5%，未知球員生涯作為罰球專家的教練派路，會否對C朗作出秘密特訓呢？

據統計，C朗職業生涯曾錄得47次直射罰球破網，他慣用腳面的落葉式射法，更是不少球員的學習對象，然而加盟祖記後他的罰球命中率急劇下跌，在他射失的64球之中，當中更高達44次是省中對方人牆彈走；反觀在C朗加盟前的兩季，祖記卻能夠將74個罰球的中11個直射入網。

事實上，前祖雲達斯教練艾基利早有先見之明，曾坦言C朗只適合主射遠距離罰球，比真歷與保羅戴巴拿才是他的第一選擇。然而艾基利及比真歷已先後離隊，戴巴拿又不獲新帥派路重用，加上祖記陣中似乎沒有其他死球專家，令C朗獨霸主射罰球大權，早前派路則表示不擔心C朗的罰球入球效率低：「罰球是十分重要的入球方法，他可以決定比賽，特別是面對一些死守的球隊。C朗在罰球訓練中表現出色仍在進步，他現時亦很冷靜，相信他定能早日破荒。」

文：尊嘉