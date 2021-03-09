周三歐聯16強次回合，巴黎聖日耳門（PSG）將會在主場鬥巴塞隆拿，但在周一PSG證實，已缺陣首回合賽事的巴西前鋒尼馬，因為仍未完全傷瘉 ，今仗亦無緣復出倒戈鬥巴塞。

上月初尼馬因為對卡昂的法足盃賽中受傷，未有隨隊在作客到魯營倒戈鬥巴塞，近日他已重返操練場進行單獨操練，外界更相信他可趕及16強次回合倒戈舊主巴塞。不過，周一PSG就表示，雖然尼馬上周已恢復部分訓練，但他仍未完全康復，這亦意味他不會再本周三出戰歐聯16強次回合賽事。

另外，PSG亦有二名球員肯定無法鬥巴塞，包括西班牙左閘祖安巴尼特繼續養傷，意大利前鋒摩斯堅恩上周在接受病毒檢測時呈陽性反應，需要隔離10日，對陣巴塞一仗也無法上陣。幸好，翼鋒迪馬利亞上仗法足盃已經復出，今仗有望鬥陣巴塞。PSG在首回合，憑基利安麥巴比大演帽子戲法，和摩斯堅恩的入，作客以4:1領先巴塞，有四個作客入球在手的PSG晉級機會相當大。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！