史堅尼亞周一在下半場頂入全場唯一入球，協助意甲榜首的國際米蘭於主場以1:0小勝阿特蘭大，取得聯賽七連勝。

國際米蘭和阿特蘭大是意甲今季火力最強的兩支球隊，周一賽前國際在25場比賽已射入了62球，阿特蘭大以60個入球排名第二，然而兩隊今戰上半場互交白卷，國際米蘭在39分鐘則是靠漢丹洛域擋出杜雲沙柏達的頭槌攻門不致先失球。

換邊後9分鐘，國際米蘭獲得角球，史堅尼亞在禁區內一輪混戰後破網助主隊打破僵局。國際米蘭之後有盧卡古單刀殺入禁區但被基斯甸羅美路破壞。阿特蘭大雖然攻勢更多但始終未能把握機會入球，路爾斯梅利爾76分鐘的射門又被漢丹諾域擋出，結果全場5射1中龍的國際米蘭以1:0小勝阿特蘭大。

爭取自2010年後首度在意甲封王的國際米蘭，全取3分後26戰得62分，領先第二位的AC米蘭6分，衞冕的祖雲達斯落後10分排第三，至於聯賽四連勝被終止的阿特蘭大則以49分繼續排第五。

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