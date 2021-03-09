一場疫情打亂所有運動員陣腳，香港長跑天后姚潔貞是受害者之一，矢志爭取東奧女子馬拉松資格的她，過去兩個多月被不少亞洲區馬拉松賽拒之門外，截止今日為止，已有78名海外選手透過達東奧標準或賽事獎牌肯定東奧入場券，餘下尚餘兩個女子組奧運席位，現寄望5月16日丹麥哥本哈根馬拉松賽達東奧標準（2小時29分30秒）。

世界田聯的東奧達標賽於去年12月1日重啟，截止日期為5月31日，去年12月，潔貞原本想參加三個全馬賽，包括澳門、廣州及台北，可惜全部以疫情為由，不接受海外選手包括姚潔貞的參加，港隊長跑教練村尾愼悅亦曾嚐試幫潔貞申請到日本比賽，可惜又因防疫為由被拒，不獲發日本簽証。

這段東奧資格賽重啟期間，已有78名海外選手透過比賽達標，取得入場券，姚潔貞原本寄望透過世界排名入奧，但現在只剩下兩個東奧女子馬拉松席位下，只有達奧運標準最實際，潔貞曾於2019年7月澳洲黃金海岸跑出2小時36分11秒的新港績，只可惜當時她以第六名完成比賽，只差一位跟東奧入場券擦身而過。

至於5月16日的哥本哈根馬拉松賽，已接受姚潔貞的報名，現看看能否在此賽之前有其他比賽可以寓賽於操。

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