近年排球壇有不少港將外流，如女排有楊秀美歷史性闖泰職，男排則有陳志威入籍南韓，兩年前更於韓國排球協會選秀會獲大韓航空選中，繼赴泰的陳獻和於匈牙利落班的黎正邦後，第三位出身香港的職業男子排球員。在香港贏盡殊榮的蕭昌鴻，直言香港每位排球員都有一個職業夢，而自己亦不例外。

阿蕭在大學畢業之後，在教練的引薦下，曾赴日本第二級別的職業球隊大分三好跟操近兩個月，他坦言當時獲益良多，而球隊亦有意讓他留下來，「球隊話再選外援或亞援時，都想我去試吓。」不過，阿蕭回港後碰巧接獲懲教署的面試通知，當他成功投考懲教主任，也掙扎良久並選擇了前者，只為讓家人過上更好的生活。阿蕭坦承，至今仍渴望外流成為職業球員，但在此之前，他要好好打算，不能不顧一切地追夢：「如果有機會，我都會想去試吓。我相信喺香港嘅親朋好友，都希望我喺呢個範疇繼續嘗試，睇吓有冇機會創造一啲歷史。」這位28歲的香港男排隊長續指，每次外出比賽也會遇上職業級數的選手，有感港隊跟對方實力絕非懸殊，「我哋個差距唔會大到大人同小朋友咁樣，究竟如果我哋能夠用一個職業運動員嘅身份去訓練，可唔可以贏返佢哋呢？」

不過，香港體壇因疫情停擺近逾年，阿蕭指近日龍隊復操時，他也不禁懷疑自己排球員的身份，「其實我練波前做完熱身已經覺得辛苦，究竟我以前點可以一個禮拜練七日？係想像唔到自己好似初學者咁。」雖然比賽無期，但阿蕭亦會堅持下去，提醒自己打球的初心：「可以見到班隊友，落球場拼搏，我都已經係好滿足。」

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