周一車路士在主場以2:0擊敗愛華頓，雖然德國中場夏維斯成為球隊贏波功臣，不過另一位德國球員前鋒迪姆華拿，全場3次起腳均無法取得入球，上半場更被領隊杜曹以德語怒轟不聽指令。

迪姆華拿今仗以左翼鋒的身份正選上陣，不過比賽期間杜曹曾要求他到右邊「搵食」，但華拿似乎卻沒有理會，電視台拍攝到杜曹在上半場約25分鐘，在場邊向華拿大喝：「迪姆，你想在左面留多久？你應該去右邊，你已經在15分鐘留在左邊了，你到底明不明白？」

結果作出戰術調整後，車路士的赫臣奧杜爾隨即在左路傳給馬高斯阿朗素，後者亦交出助攻予夏維斯撞射得手，雖然入球最終計算門前改變方向的愛華頓後衞賓葛菲特。

最終迪姆華拿全場3次起腳，但兩次中目標埋門均無法攻破愛華頓門將比克福特的十指關，結果在90分鐘由基斯甸佩列錫入替，領隊杜曹亦有上前與迪姆華拿握手，二人總算是冰釋前嫌，但車路士今仗11名正選中，迪姆華迪在計統網站whoscored.com獲得的評分是最低的，整體表現仍有待改善。

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