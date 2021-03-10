現年32歲的西班牙前鋒迪亞高哥斯達，自從去年12月與馬德里體育會解約後，就一直未有找到新東家，此前有傳有機會回歸英超加盟狼隊，不過最後未有成事。據英國傳媒報道，賓菲加有意簽入哥斯達去增加鋒線上的選擇，而且更為這西班牙鋒將開出2年500萬鎊（約5,300萬港元）的合約，吸引後者來投。

報道指，曾經在2014年至17年期間為車路士效力的哥斯達，在1月轉會窗期間與多支英超球隊有聯繫，曼城、狼隊以及韋斯咸也是對哥斯達有興趣的球隊，隨後又有傳哥斯達決定返回巴西加盟彭美拉斯，但最終也未有得到落實。報道指，賓菲加現時希望與哥斯達簽約兩年，然後為他提供兩年500萬鎊的薪金，另外還有多達260萬鎊（約2,800萬港元）的轉會獎金，有指哥斯達會願意加盟賓菲加。

其實哥斯達對於葡超並不陌生，事關這位西班牙前鋒就在2006年加盟布拉加，不過當時上陣時間不多更被外借離隊，為布拉加上陣9場只入過1球，然後在加盟一年後就離隊加盟馬體會，踏上成為一線前鋒的道路。

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