利物浦周日主場再以0:1敗於富咸腳下後，主場聯賽已慘吞六連敗，現時爭入前四的前景嚴峻。而三月底國際賽戰火將會重燃，疫情之下各大球會亦不希望球員離開本國，不過紅軍前鋒穆罕默德沙拿亦被埃及國家隊徵召出戰非洲國家盃外圍賽，若最終回國後要隔離將令紅軍非常頭痛。

早前利物浦領隊高普已經明言，若在英國政府「紅色警示」名單上的國家要徵召麾下球員的話，球隊將不會放行，亦因此南美區外圍賽在各大球會不願放行下被迫延期。不過三月尾的非國外依然會繼續舉行，而埃及國家隊剛公佈的大軍名單中，包括利物浦的沙拿、阿仙奴的艾利尼，以及維拉的馬莫特查斯古特亦有份入選，代表埃及出戰25日對肯雅及29日對科摩羅的兩場外圍賽。

雖然亦有部份非洲國家在英國政府的「紅色警示」名單之上，不過埃及並不在列，利物浦最終或迫於無奈放人。值得一提的是，去年11月沙拿回國代表國家隊出戰非國外，卻因此確診武漢肺炎，有指當時他在歸隊前曾出席兄長拿斯在首都開羅舉辦的婚宴。

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