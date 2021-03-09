東方與傑志將於周三晚在旺角大球場作季內第二度交手，賽前「花生價格」又再上升。今仗主場的東方安排傑志球迷打氣區在花墟道看台的第9至11段，球迷組織「界限街藍浪」明言會繼續留守界限街看台。

每逢在旺角大球場的比賽，傑志球迷近年一直聚集於界限街看台的第27至29段；東方球迷則多於對岸的花墟道看台第6至7段，近年則不時轉到界限街看台的第25至27段。兩周前菁英盃四強，傑志與東方球迷同處於界限街看台，距離接近，短兵相接下「交流」甚多。

周三晚兩隊再於旺角大球場交手，屬東方主場的聯賽賽事，主隊東方安排客隊傑志的打氣區在花墟道看台的第9至11段，料是為了避免雙方球迷衝突。傑志球迷組織「界限街藍浪」在賽前明言，就算打氣橫額、旗號和鼓只能在第9至11段，他們仍然會堅守在第28段。

他們在社交平台上指傑志打氣團已使用界限街看台多年，與球會經歷過不少時光，在該看台建立了打氣文化，故有「界限街藍浪」之稱，更揶揄東方：「2018/19球季東方因成績欠佳失去旺角主場，東方球迷僅會偶爾在作客傑志，或中立場時造訪旺角場，並恍如「打游擊」般在第6、7、8、26段之間遊走，毅然放棄已經建立5個球季的看台文化，要知道5季時間非短，甚至比「東方皇朝（1991-1995）」的4個球季更長。」

東方打氣團「東方十二人」回應，指東方球迷亦於90年代已進駐界限街看台，自2019/20球季起亦已重返界限街的第26段作打氣區，而今季東方所有主場賽事，他們都會在第26段打氣。他們亦透露，傑迷打氣區搬到花墟道一事由傑志提出，以防衝突，且下月作客傑志時會依傑志安排。

近年大部份球會在旺角場作賽時均安排打氣區在花墟道看台，只有傑志及港足較慣常使用界限街看台。由於各網媒及電視台攝影師均會在花墟道看台的記者席拍攝球賽，故球迷集中在界限街看台才能容易被拍攝到，影片畫面上較有氣勢。東方與傑志兩隊球迷其實甚有淵源，旺角場重建前，東方仍未重返甲組時，傑迷一直聚集在當時的第1區（即近界限街）打氣，東方重返甲組後，亦使用在90年代慣用的第1段，故東方與傑志當時會同處第1段為球隊打氣。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！