歐聯戰火重燃，16強次回合今周起開打，基斯坦奴朗拿度（C朗）率先亮相，其球隊祖雲達斯首回合作客波圖負1:2，周二主場出擊非勝不可；C朗曾多次經歷於歐聯淘汰賽首回合落後劣勢，當中不乏靠他成功起死回生的情況，逆境下往往更強。 文：何西

相比起美斯的巴塞隆拿在3周前於主場1:4慘負予巴黎聖日耳門，祖雲達斯目前的形勢不算最惡劣。祖記在首回合作客葡超傳統勁旅波圖以1:2敗走，僅輸1球加上取得1個作客入球，逆轉晉級仍有希望，從目前足智彩歐聯冠軍賠率亦可見，18倍的祖雲達斯依然遠比90倍的波圖熱。

祖雲達斯在2018年以1億歐元轉會費由皇家馬德里重金羅致C朗， 最主要原因希望染指自1996年後失落超過20年的歐聯錦標。不過經過兩季多後，有C朗的祖記在歐戰表現令人失望；近年曾在2015與2017年2次殺入歐聯決賽的祖記，18/19球季於8強被當年黑馬阿積士踢出局；上季更在16強被里昂爆冷淘汰。今屆祖記再在16強陷困境，若未能闖過波圖這關，便會遭逢連續2屆16強下馬，更是有C朗在陣下3季都被非4大聯賽球隊踢走，無論是球會以至C朗本人，都將難以接受。

作為目前歐聯累積入球紀錄保持者，十多年來入134 球的C朗，在他的足球生涯又豈會未遇過逆境。今次是C朗歷來第九次在歐聯淘汰賽中，在首回合先落敗，其中加盟祖記後的首兩季都是如此。在首回合輸波下逆轉晉級絕非易事，強如C朗在過往九次處於這劣勢下，亦只有三次能反勝對手逃出生天；不過C朗在逆境下往往更強，在該9次情況的次回合共入14球。上季歐聯16強首回合作客里昂以0:1落敗，次回合C朗為球隊攻入兩球，可惜在主場失守下只能以2:1取勝， 里昂藉作客入球優惠晉級；18/19球季16強，祖記在首回合作客馬德里體育會先輸0:2，該次C朗成功力挽狂瀾，次回合包辦3球領祖記贏3:0神奇晉級。

兩大球王C朗與美斯，在歐聯16強多項進攻紀錄都名列前茅，包括累積上陣以及入球等。祖記今次能否在波圖身上翻盤，不能否認很大程度要看C朗周二的表現，可預計他定必在場上搏盡爭勝。 C朗上周六意甲主場迎戰拉素賽前被傳有傷在身上陣成疑，但最終仍以後備入替，預計今場會復任正選搏殺。

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