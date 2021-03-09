曼聯於周日英超大戰作客以2:0勇挫榜首曼城，中斷這位同市宿敵的21連勝走勢。開賽僅一分鐘就射入12碼先開紀錄的紅魔中場般奴費南迪斯，決定把自己「破城」的勝利球衣及戰靴拿去拍賣，盼為兩位病危的兒童籌到百萬美元。

B費家娜葡萄牙一對兄妹包括5歲的妹妹Leonor和8歲的哥哥Jaime，年紀輕輕就患上罕見癌症，他們在美國一間醫院接受治療，但醫藥費等各種開支接近要100萬美元，這讓善心的B費在眾籌網站GoGetFunding.com發起活動。他寫道：「我最近得悉Leonor和的Jaime的情況，Leonor只有5歲，Jaime亦只得8歲，他們是兩兄妹，兩位都患上了很罕有的癌症—神經母細胞瘤。Leonor的癌症是出生一年後就被發現，之後她就要接受各種的治療和手術，化療、放射治療、骨髓移植、免疫治療和腎臟切除手術等等，充斥她過去四年的生命。」

「Jaime，她的哥哥，去年聖誕都被發現患上同樣的疾病。我自己也是父親，這種故事真的讓人很痛心，我無法想像他們家長現時經歷的痛苦和懊惱。好消息是，美國費城兒童醫院正研究一種創新治療，並取得很正面的成果，但就需要昂貴的研究費用，兩位孩子要治療就需要100萬美元。為了幫他們，我決定送出我在鬥曼城所穿的球衣和戰靴。」B費在不足24小時內，已籌到1萬5千鎊。

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