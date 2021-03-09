G聯賽（G League）季後賽周一展開角逐，常規賽以第二名出線的聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）首圈與里奧格蘭德山谷毒蛇（Rio Grande Valley Vipers）交手，在全隊共有六名球員得分上雙、包括林書豪（Jeremy Lin）貢獻12分、8助攻和5籃板之下，以110:81大勝只有兩人得分雙位數的毒蛇而打入4強，同時報卻在常規賽一敗之仇。

聖克魯斯勇士在常規賽以11勝4負戰績居全聯盟第二，其間曾獲九連勝惟遭毒蛇，而在採單循環制進行的季後賽中，首圈即與毒蛇狹路相逢。

勇士今場首節領先毒蛇26:15，完半場將比分拉開至57:39。勇士在下半場未有留手，完成第三節後已領前毒蛇85:60，最終並以29分之差輕取毒蛇，取得4強一席位。

勇士今場以杜柏尼（Axel Toupane）表現最突出，全場13投10中、三分球3投2中，取得「雙雙」的24分、11籃板，三分球8投5中的賴恩泰萊（Ryan Taylor）攻入17分，包括林書豪在內則有四人各入12分，其中，取得準「雙雙」的史姆阿傑治（Alen Smailagic）亦搶下了9籃板。毒蛇雖有昆恩（Trevelin Queen）三分球14投7中、攻入了全場最高的35分，惟全隊只有林比（Anthony Lamb）攻入15分亦達雙位數，結果難逃一敗。

毒蛇在周二將與萊克蘭魔術（Lakeland Magic）爭入季後賽決賽，後者在首圈是以139:110大勝艾利灣海鷹（Erie Bay Hawks）而晉身4強。

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