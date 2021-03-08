亞洲冠軍蔚山現代（圖）易帥後今季表現理想，目前在韓職兩連勝，周二迎戰仁川聯時，不難再下一城；由於現代今季聯賽都是於上半場已領先，今役亦宜捧「半全場」[主/主]。（球賽編號：星期二2；今日6:00pm開賽）

蔚山現代今季改由洪明甫掌帥，雖然之前在世冠盃表現一般，但正因經過世冠盃磨合，現代於今季韓職有如猛虎出柙，首戰就大勝FC江原，創下韓職首輪聯賽最大比數紀錄，之後又作客以一球小勝FC光州，目前以兩連勝居首。在周二迎戰仁川聯時，現代主力如前鋒金仁成及中場尹比加林等都可以候命，不難擊敗今季只得1勝1負的仁川聯。由於現代今季聯賽兩場都是[贏/贏]，而近5次鬥仁川聯共獲4勝，其中三場勝仗都是半全場皆勝，加上仁川聯跨季近五場敗仗中，佔四場都是[輸/輸]，今役宜取現代的[主/主]。

至於同樣兩戰全勝而居次席的浦項制鐵在周二作客「升班馬」濟州聯，制鐵攻力了得，更跨季聯賽五連「大」，一於追捧「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期二3；明日6:30pm開賽）