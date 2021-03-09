據日本共同社報道，今屆奧運及殘奧大有機會僅讓日本國民入場觀賽，海外選手赴日參賽只能「孤身作戰」，花劍運動員張小倫指當局決定屬意料之內，他透露太太本計劃赴日打氣，現今惟有留家觀看直播，他冀屆時能適應沒有海外觀眾的氣氛。

等了足足十年才等到奧運入場券，男子花劍大師兄張小倫坦言原本太太也計劃到東京打氣，現在願望落空，唯有睇直播。35歲的張小倫去年跟師弟們合力奪得東奧四張入場券，包括一張團體賽及三張個人賽，小倫肯定出戰團體及個人兩個賽項，他說：「疫情如此真的沒辦法，都預了沒觀眾入場，太太原本會去東京支持，現在唯有在家睇直播；我是那種越多觀眾越打得起勁的劍手，現在沒有了海外觀眾，希望自己適應到。」

輪椅羽毛球世界二哥陳浩源穩奪殘奧參賽資格，他指家人本買下40張門票打算赴日捧場，惜最後未能成行，他認為相對觀眾能入場，比賽能舉行已心滿意足，「咁嘅情況下都有啲失望，作為運動員都想今屆奧運可以順利舉行，都預咗今年係最寧靜嘅一屆，不過咁嘅情況佢搞得成都已經於願足矣，所以呢樣嘢（不接待海外觀眾）都係預咗嘅，入境同其他嘢冇問題就ok啦。」他說由於比賽只得當地觀眾入場，日本選手大為有利，希望屆時不會碰上東道主球手。至於香港輪椅劍擊一姐余翠怡指家人去年已經花了數千元買了東京殘奧的門券，早前未有因延期而退票，其父母曾於2008年北京殘奧去看翠怡比賽，難得今屆在鄰近的東京舉行，所以一早買飛，翠怡坦言失望：「上屆殘奧在巴西舉行，實在太遠，父母沒有去，所以都期望今屆殘奧在東京舉行，可惜事與願違。」

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