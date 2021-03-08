2021年NBA明星賽周日於亞特蘭大舉行，明星賽正賽，最後由勒邦占士（LeBron James）隊首先拿到目標分數170分，以總比分170:150擊敗杜蘭特（Kevin Durant、KD）隊。占士隊的「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）不負所望，整晚16投全部射入轟入35分，打破明星賽紀錄之餘更獲頒MVP。

今年明星賽因疫情關係一波三折，先被聯盟取消繼而復辦，又鬧出占士和字母哥等球星不願出戰的新聞，三天賽事亦被縮至單日完成。賽前再有76人孖寶艾比迪（Joel Embiid）及賓西蒙斯（Ben Simmons）因成密切接觸者被迫缺陣（見另文），2隊要以11人名單出戰。

拍居里內外開火

在隊長選人環節被占士以第一籤揀入的字母哥，賽前豪言己隊陣容超豪華，比賽未打已結束。戰況果然如他所料，除有字母哥和今屆三分王史堤芬居里（Stephen Curry）內外開火，整隊更瘋狂「拆你屋」，連控衞基斯保羅（Chris Paul、CP3）都能空中接力入樽，今場CP3更交出16次助攻，打破魔術手莊遜（Magic Johnson）明星賽累積助攻紀錄，占士隊首3節連贏40:39、60:41及46:45。不過整晚主角非百發百中的字母哥莫屬，落場相當認真積極的他開賽後即頻頻命中，至第3節結束時他全場16投全中，當中包括三球三分，已有35分進賬。

字母哥最後一節似乎想保住百分百命中率，不敢貿然起手，但星光熠熠的占士隊仍輕鬆達到目標分數的170分（占士隊首3節得分加上24），助字母哥保住100%命中率。結果他寫下明星賽最多投籃次數，卻沒射失一球的紀錄，此前明星賽從未有出手10次或以上的球員，能保持100%命中率。

字母哥賽後把明星賽平均得分拉高至28.8分，同時刷新聯盟紀錄：「很好玩，我很高興，我的隊友也玩得很開心，隊內都是出色球員，入球特別容易。我嘗試在公鹿時也這樣做，但他們不准我射三分，大家要跟我的球隊說說，讓我多射外圍。」字母哥成聯盟史上僅第三位生涯贏過常規賽MVP、明星賽MVP和最佳防守球員獎項的球員。

最佳經理人占士四連勝

極具經理人眼光的占士也對今年的陣容感滿意：「這班人是我每晚都要對陣的，也是群我很敬畏的球員。」自明星賽於2017年起引入隊長選人制後，占士已經連贏四屆，他分別領軍擊敗過居里隊、字母哥隊和今年的杜蘭特隊，豪取4勝0負戰績，被美媒稱為「最佳經理人」。明星賽後，聯盟在小休幾天便會重啟賽事，在香港時間周四早上展開下半季常規賽。

綜合美國外電