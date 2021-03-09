近期狀態低迷的利物浦在主場錄得6連敗，今季除了衞冕無望之外，就連爭奪來季歐聯入場券也成問題，領隊高普的前途問題亦被外界熱烈討論。據英國《太陽報》指，上季帶領紅軍勇奪聯賽冠軍的高普，雖然今季與球隊陷入低谷，惟FSG（芬威體育財團）依然認為高普是可以帶領球隊走出低迷的人選，因而決定全力支持這位德國籍領隊。

現時紅軍在英超落後第四位的車路士7分，要在今季剩餘時間躋身前四的機會渺茫，不過報道中提到，即使來季紅軍無法參加歐聯，FSG仍然會為紅軍提供足夠的轉會預算，讓後者在轉會市場中進行補強。即使近期紅軍的表現不佳，FSG依然認為紅軍的頹勢只會持續一段短時間，因此未有動搖對高普的信心。

另外，高普雖然對今年1月份的轉會窗感到不滿，但高普認為只要華基爾雲迪積克（VVD）、祖高美斯以及祖爾麥迪比一眾傷兵復出的話，球隊的表現就可以立即得到改善。

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