歐洲豪門為了提升自身球隊水平，兼且可以打擊對手，往往都會高價收購敵方球星，如巴黎聖日耳門曾以破世界轉會費紀錄，搶走了前巴塞隆拿球星尼馬，令兩軍勢成水火。然而祖雲達斯主席阿涅利卻有創新想法，建議歐聯在2024年大改革時，再加多一項限制，就是禁止歐聯參賽球隊之間互相買人。

兼任歐洲球會協會主席及歐洲足協委員會成員的阿涅利表示：「歐聯參賽球隊將不允許購買彼此的球員，這樣可以改善球會之間的團結，這亦可以令參加歐聯的球隊，專注於從其他國家或其他球會中買人。」

阿涅利又稱，這個計劃有助於歐洲足協建立更公平的競爭，亦可以令各大球會好好控制成本，特別在武漢肺炎疫情下，歐洲豪門收入大減，如彼此之間繼續互相挖角，恐將削弱競爭力；而一眾豪門如果需要買人，就不得不從較低組別的球會中選擇，這亦可讓足球金字塔最頂層的財富，向低組別球會分享。

如果這個禁令真的落實，球壇史上最大宗的收購恐不再出現，目前世界轉會費排名最高的轉會，基本上都是歐聯參賽球隊彼此之間，在疫情前互相挖角進行軍備競賽時產生的。禁令一旦落實，亦將會大大影響現時的足球轉會市場模式及自由度。

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