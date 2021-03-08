周二有4場南美自由盃外圍賽第2圈首回合賽事上演，其中巴甲山度士（圖）計人腳及實力均勝過委內瑞拉拿拉體育會，又有主場之利，一於捧山度士主勝。（明日8:30am開賽）

山度士在剛於2月底結束的巴甲雖然只得第8，緊接的聖保羅省聯賽暫時亦只得2和1負，不過，球隊主場表現不俗，近8場主場共4勝3和1負，近4場自由盃主場則獲3勝1負，並曾擊敗如小保加的強隊（見附表）。另外，山度士前鋒馬高斯李安納度及中場真恩莫達等都把握力強，不難射破拿拉體育會大門。

山度士歷來於自由盃兩次遇上委內瑞拉球隊，均能在主場勝出，而拿拉體育會雖是去季委內瑞拉超聯季軍，但在去年12月中已「收咧」，球隊只靠踢友賽維持球員狀態，加上實力在山度士之下，又要作客難以看好，一於捧山度士主勝。