韋斯咸周一在英超尾場迎戰列斯聯，憑兩名借將連格及奇治戴臣在上半場先後建功，以2:0擊敗開賽初段兩度食「詐糊」的列斯聯，升上聯賽榜第五位。

列斯聯今場控球率優於韋斯咸，開賽初段更已取得不少攻勢，但泰拿羅拔斯6分鐘於禁區內的入球因助攻的希達哥斯達越位而無效，隨後班福特亦破網，惟拉芬夏比洛尼傳送時皮球已越過底線，入球無效。

21分鐘，韋斯咸的曼聯借將連格殺入禁區被艾寧踢跌而獲12碼，他親自操刀被列斯聯門將梅斯利亞撲出但補射得手，韋斯咸領先1:0。

7分鐘後，由屈福特借用的奇治戴臣接應艾朗加斯威爾開出的右路角球頭槌破網，「槌仔」領前至2:0，半場亦以此比數領先列斯聯。

客軍換邊後有班福特在禁區內射斜，「槌仔」則於52分鐘有柏保路科奴斯遠射中楣，未能將領先優勢再擴大。今場攻守俱佳的奇治戴臣戰比賽尾段護空門，「槌仔」保持不失球，最終贏列斯聯2:0，取得主場三連勝。

上場作客以1:2不敵曼城的韋斯咸，重返勝軌後以27戰得48分升上聯賽榜第五位，少賽一場下僅落後第四位的車路士2分，車仔同日較早時候以2:0輕取愛華頓，列斯聯27戰得35分續居第11。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！