曾經效力意甲拿玻里的著名球星、斯洛伐克中場咸錫，在中超今季實施薪酬限制下決定離開中國，並以自由身加盟瑞超哥登堡，雙方簽下了一份短期合約，至本年8月30日結束。

哥登堡方面表示，自從第一次接觸後，雙方都有正面的對話，又大讚咸錫具備超凡的魅力、專業精神及比賽熱誠。

現年已經33歲的咸錫，2019年2月離開效力超過十年的拿玻里，以1,300萬歐元轉投中超大連人跟隨前拿玻里教練賓尼迪斯。然而今季中超實施薪酬限制，肥賓早以家庭理由離開中國，加上今夏斯洛伐克將會參加歐國盃，為回升狀態咸錫最終決定離開水平較低的中超，回到歐洲聯賽效力，但由於大部份歐洲聯賽轉會窗已經關閉，故咸錫決定轉戰瑞超，與哥登堡簽下為期僅5個月的短約。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！