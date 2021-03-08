【綜合英格蘭外電】周日利物浦在主場以0:1不敵富咸，創下球會首次主場六連敗劣績。雖然今仗紅軍領隊高普作出七個正選調動，但紅軍仍未能挽回差劣走勢。賽後高普承認遇上執教生涯最低谷，前利物浦隊長加歷查甚至直言，紅軍已經由昔日的「精神怪獸」變成「精神侏儒」。

利物浦在上半場落後，下半場有小型飛機拉起寫上「團結就是力量、紅軍前進吧、你永遠不會獨行」的標語，橫過主場館晏菲路球場的上空，但球隊仍無法重振士氣平反敗局。前隊長加歷查表示：「高普以前會稱這支球隊是『精神怪物』，但現時他們已像『精神侏儒』了，這支球隊在過去四個月都無法好好應付逆境，這樣在利物浦是不可接受的。」前領隊桑拿士亦稱，高普帶領的利物浦是以強度見稱，是一支不能對抗的球隊，但現時已變成一支很容易對付的球隊，同樣是完全不能接受。

高普被問及這是否他執教生涯最低谷時，他承認：「我想說不是，但這的確是，這不是問題，我們不一定會擁有好時光。這是一支極端的球隊，我們曾經非常成功，現時卻遇上非常困難的時刻，正缺少入球及未能避免失球。我們的防線是全新的，跑動很多因為我們壓逼不夠或不在正確位置，導致失去皮球。」