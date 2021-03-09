職業生涯曾效力過阿仙奴、巴塞隆拿這些歐洲豪門的法國球星亨利，退役後執起教鞭，曾經執教過法甲摩納哥及美職聯球隊蒙特利爾衝擊，但上月宣佈因家庭理由離開美國，目前正在待業中。近日亨利接受《4-4-2》訪問時，透露夢想是執教阿仙奴及巴塞隆拿。

「當你問我我是否在發夢，我會說我是在發夢，但當你不是在發夢，你就要醒來及接受現實。我想執教阿仙奴嗎？想。我想執教巴塞隆拿嗎？想。我想再為阿仙奴效力嗎？我當然想為他們再次效力，但現實是我不能了。」

亨利表示：「目前我正處於學習階段，我只想在我執教的球隊做好本份，時間會證明一切，如果你不成功，你不會得到那些機會。我只能專注於我能控制的東西，其他就只是遙遠的烏托邦。」

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