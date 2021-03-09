曾經效力過西甲球會維拉利爾的烏拉圭中場法蘭高阿哥斯達（Franco Acosta），上周六在25歲生日當日在河上游泳時不幸遇溺，他的家人報警，最終事隔兩日在周一始發現他的屍體，終年25歲。

事發於上周六，阿哥斯達當時正與家人在烏拉圭首都蒙特維多慶祝25歲生日，阿哥斯達曾與家人一同嘗試游泳，越過當地一條叫潘多河的小溪但不成功，阿哥斯達更因此遇溺被沖走，他的家人通知當地警方協助尋救，最終兩日後同樣在潘多河上發現了阿哥斯達的屍體，終年25歲。

阿哥斯達是烏拉圭當地的著名足球天才，不但是曼聯前鋒卡雲尼的球迷，更喜愛複製巴西球星尼馬的踢法，曾是烏拉圭U17及U20青年軍代表隊主力成員，2015年更被西甲維拉利爾相中，與他簽下長達5年半的合約，並下放至B隊效力，隨後曾外借至桑坦德及祖國球會效力，惜一直未獲黃潛一隊上陣機會，去年夏天正式回到烏拉圭加盟阿特納斯。

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