祖雲達斯於歐聯16強首回合作客不敵波圖1:2，周二次回合回主場作賽，誓要收復失地。祖記近仗火力雖猛，奈何中後場傷停問題嚴峻，相信入球同時也有失球，「入球大細」[2.5/3球]「大」捧得過。（球賽編號：星期二20；now643、有線656及無綫myTV Super303台明日4:00am直播）

首回合作客波圖，祖雲達斯因賓坦古亞甫開賽即送禮，加上完半場前再失一球，結果要靠費達歷高基艾沙在下半場破蛋，才令球隊在次回合仍然「有價講」。主場的祖記牌面上當然秤先，始終有基斯坦奴朗拿度（C朗）在前線掛帥，進攻本錢足，而他在剛一輪意甲主場對拉素先做後備，明顯留力今場撲擊波圖。這位36歲前鋒之前連續3場正選共入4球，狀態正佳。

在敗給波圖一仗後，祖記近4輪聯賽轟10球，除C朗外，首回合建功的基艾沙及艾華路莫拉達兩位鋒將狀態也「弗」，當中後者剛對拉素梅開二度。然而祖記今戰最大隱憂在於中後場，中後場樞紐賓坦古亞因確診武肺要隔離，而後衞丹尼路雷斯因累積黃牌也要停賽，加上兩位中堅基亞連尼與馬菲斯迪歷特早前受傷，未必能趕及復出，防線部署受影響。

波圖缺比比防線難靠

當然，暫時領先的波圖也有麻煩。中堅比比（圖）在上輪葡超作客基維辛迪，與翼鋒捷西斯哥朗拿齊齊因傷退下火線，今戰均上陣成疑。波圖缺比比下防線缺乏經驗，且對上八次歐洲賽作客意大利球隊，錄得1勝2和5負劣績，面對主場一向強勁的祖記，難有不失球理由，但從首回合所見，他們地面進攻頗有威脅，估計祖記也難保不失，入球[2.5/3球]「大」可取。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

文：盧卡東尼