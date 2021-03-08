MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 21: Pepe of FC Porto looks on during the UEFA Champions League Group C stage match between Manchester City and FC Porto at Etihad Stadium on October 21, 2020 in Manchester, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)
祖雲達斯於歐聯16強首回合作客不敵波圖1:2，周二次回合回主場作賽，誓要收復失地。祖記近仗火力雖猛，奈何中後場傷停問題嚴峻，相信入球同時也有失球，「入球大細」[2.5/3球]「大」捧得過。（球賽編號：星期二20；now643、有線656及無綫myTV Super303台明日4:00am直播）
首回合作客波圖，祖雲達斯因賓坦古亞甫開賽即送禮，加上完半場前再失一球，結果要靠費達歷高基艾沙在下半場破蛋，才令球隊在次回合仍然「有價講」。主場的祖記牌面上當然秤先，始終有基斯坦奴朗拿度（C朗）在前線掛帥，進攻本錢足，而他在剛一輪意甲主場對拉素先做後備，明顯留力今場撲擊波圖。這位36歲前鋒之前連續3場正選共入4球，狀態正佳。
在敗給波圖一仗後，祖記近4輪聯賽轟10球，除C朗外，首回合建功的基艾沙及艾華路莫拉達兩位鋒將狀態也「弗」，當中後者剛對拉素梅開二度。然而祖記今戰最大隱憂在於中後場，中後場樞紐賓坦古亞因確診武肺要隔離，而後衞丹尼路雷斯因累積黃牌也要停賽，加上兩位中堅基亞連尼與馬菲斯迪歷特早前受傷，未必能趕及復出，防線部署受影響。
波圖缺比比防線難靠
當然，暫時領先的波圖也有麻煩。中堅比比（圖）在上輪葡超作客基維辛迪，與翼鋒捷西斯哥朗拿齊齊因傷退下火線，今戰均上陣成疑。波圖缺比比下防線缺乏經驗，且對上八次歐洲賽作客意大利球隊，錄得1勝2和5負劣績，面對主場一向強勁的祖記，難有不失球理由，但從首回合所見，他們地面進攻頗有威脅，估計祖記也難保不失，入球[2.5/3球]「大」可取。
賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。
文：盧卡東尼