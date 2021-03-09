據日本共同社引述多位消息人士透露，日本政府、東京奧組委以及國際奧委會（iOC）傾向在東京奧運舉行期間，拒絕所有外國旅客入場觀戰，意味着今屆奧運只會有日本國民可以進場。

日前已經有日本傳媒報道指出，日本政府為了減低國民對武漢肺炎疫情的憂慮，傾向舉辦一屆「日本人觀眾限定」的奧運，共同社周二引述知情人士消息指，主辦單位依然維持有關計劃，預料下星期由日本政府、東京都、IOC、東京奧組委和國際殘奧委五方舉行的會議中會作出最後決定。

隨着武漢肺炎病毒早前出現變種，日本政府近日提出收緊外國旅客入境限制，相信在今夏的奧運期間亦不會作出重大改變。東京奧組委主席橋本聖子周二接受共同社訪問時強調，今夏的東京奧運完全沒有停辦的計劃，最壞的情況將會是以閉門方式作賽。此外，針對從外國入境的運動員和相關人士，有關方面將會研究在賽事舉行期間，為所有人員進行至少每4日1次的檢測。

據早前的資料顯示，東京奧運若在完全沒有觀眾入場的情況下舉行，日本經濟將要承受高達230億美元（約1,785億港元）的損失。現時東奧計劃拒絕所有外國旅客入場觀戰，日本將進一步在門票收入、酒店和旅遊業等消費下承受另一筆巨額損失。幸好的是，東奧至少能有日本國民入場觀戰，政府就要靠當地民眾來復興經濟。

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