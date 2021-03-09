國際足協理事會 （IFAB）表示，目前球場在沒有球迷的情況下，場上的球員的聲音變得更加清楚，假如球證認為球員的慘叫是誇大和具插水性質，球證可以判罰球員。

在目前的球例中，假如球證認為球員故意插水，球證有權以黃牌警告球員，但IFAB就透露，球證現在應該球員假慘叫，同樣可以吹罰。在上周阿仙奴鬥般尼的賽事中，拿卡錫迪在中場與派達斯一次搶波後，落地「做戲」慘叫，因為目前現場未有球迷，收音亦收得非常清楚拿卡的大叫，但其實這位法國前鋒只是扮痛大聲慘叫希望博得球證同情。拿卡這次的插水大叫更成為一時熱話，就連連尼加和伊恩胡禮在足球節目上亦模仿拿卡誇叫的假慘叫插水。

為了減少這個尷尬情況出現，IFAB指球證同樣可以吹罰球員「做戲」慘叫，有指在沒有球迷的情況下，球證可以更加聽得球員發出的聲音，令IFAB決定給予球證更多的權力。而前英超球證卡頓保亦表示：「過去在我執法英超時，根本不會聽到場上球員的慘叫，因為現場球迷的聲音太大了。但現在，球證可以聽清楚場上的叫聲。」

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