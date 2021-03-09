FC多倫多周一宣佈，由於球隊有數名成員確診武漢肺炎，該隊已經暫停2021美職（MLS）球季的備戰工作。

FC多倫多在聲明中透露，結果呈陽性的個案來自季前強制檢測，作為預防措施，會方人員正在隔離而訓練已經暫停，直到接觸者追蹤者和跟進檢測完成為止。未有證實有否球員確診武肺的FC多倫多續道︰「會方將繼續跟隨和嚴格執行所有的健康安全協定，並正與多倫多的衞生當局合作以確保球員可以在安全的情況下盡快回歸訓練。FC多倫多會在本周稍後時間進一步更新狀況。」

2021美職球季將於4月17日展開，由於武漢肺炎疫情以及美國和加拿大持續的邊境限制，FC多倫多日前宣佈在新球季開始時會以佛羅里達為主場基地，視乎賽程季初可能安排主場比賽在奧蘭多及坦帕舉行。

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