電影《狂舞派》問大家「為咗夢想，你可以去到幾盡？」夢想有價，有人遇上困難時，會選擇向現實妥協；亦有人不忘初心，默默咬緊牙關堅持追夢。人稱「蕭將軍」的香港男子排球隊隊長蕭昌鴻更是勇字掛帥，在2019年辭去人人眼中薪高糧準的懲教主任一職，與三位合夥人創立香港專業排球學校。創業首年即遇上世紀疫症，阿蕭坦承曾覺灰心，但卻未有喪志，並盼迎難而上尋求出路。

記者：許嘉明

攝影：許嘉明、洪量丰

全港學界精英賽冠軍、大專盃冠軍、甲一聯賽冠軍，另外多次在不同賽事榮膺最有價值球員，現年28歲的蕭昌鴻在排球路上可以說是贏盡本地排壇的所有榮譽，惟香港排壇未有職業球隊，阿蕭在香港中文大學體育運動科學系畢業之時，一度站在人生路的三岔口，考慮到底應全職打球（見另文）、成為體育老師，抑或投考紀律部隊。阿蕭直言本科有不少同學選擇投考紀律部隊，當時亦覺政府部門收入穩定，故在羊群效應下投考懲教署，最終也在2018年6年順利成為懲教主任。

不過，在懲教院所需要輪班，阿蕭不時通宵工作後趕去練習，令他的狀態大受影響，加上在懲教院所不能與外界聯絡，也讓他有感跟排球這項運動日漸疏離，「我咁鍾意打波，都會好多時候好唔想去練波，因為精神同肉體都好疲累。」他表示並非不喜歡懲教工作，但也不禁反思到底這是否自己想要的生活，「究竟如果我繼續做落去，我會唔會好快就離開呢個運動呢？我相信絕對會，所以去到一個位，我就覺得我都係想做一啲排球相關嘅（工作）。即使有可能失敗，但至少我老咗之後唔會後悔。因為真係試咗、唔得，自己會心息，然後好安份咁去做返份排球相關又好，或者可能好穩定嘅工作。」

於是阿蕭在2019年8月毅然捨棄公務員的「鐵飯碗」，他憶起遞相給上司一刻，就如人生轉捩點：「我相信呢個決定係好重要，係人生一個好大嘅決定同轉捩點，影響我將來成個事業嘅發展，或者人生嘅路。」阿蕭隨後即着手籌辦香港首間排球學校，他笑言華英中學老師周國傑對自己影響甚深，自己亦盼仿傚恩師以排球作為媒介，令後輩在一個健康的環境中成長。

武漢肺炎去年初在港爆發，「封場」及限聚令等措施重創體育業界，阿蕭透露在疫情初期難免灰心，而且一直充實的生活，突然變得空白一片，更教他感到迷茫，「我都係正常人，嗰時都會諗埋一邊。以前喺懲教署、啱啱開排球學校都好忙，但係突然間咩都停晒，唔知有咩可以做，或者有咩要做。嗰段時間真係要不斷調整自己心態，諗多啲正面嘅嘢，或者認真思考吓，究竟呢段時間自己可以做啲咩，或者係排球學校可以做啲咩，然後就開始慢慢適應咗。」

為了尋求出路，阿蕭努力裝備自身，他有感在疫情下難以維持體能，因此決定將辦公室一半空間改裝成健身室，阿蕭由徒手的帶氧訓練，到添置啞鈴、阻力橡筋，再訂購重訓托架等器材，「我哋一開始喺呢個空間打排球，但係打打吓就覺得呢度樓底唔夠高，又好易打爛嘢，對於我哋體能嘅幫助又唔係好大，咁就搵一啲健身器材返嚟。」阿蕭發現自己對健身大感興趣，空閒時間也不斷看書和參考網上短片，再為自己設訂體能訓練菜單，為本地球季重開做好準備。

此外，阿蕭為排球學校開設網上商店，也嘗試在YouTube開設頻道，邀請鄧麗欣等不同嘉賓參與清談節目《友排傾》，希望提高城間對排球的興趣。他也埸機請教林大輝中學男排的學生「波仔」黃浚銘關於拍片及剪接的技巧，並笑言意外發掘到新興趣，「以前大部份嘅時間都擺喺打波同讀書，或者係以前嘅工作之上，其實都冇乜機會發掘其他嘅興趣。喺疫情底下，自己多咗好多時間，亦都有機會可以嘗試拍一啲唔同嘅短片。我以前有個學生本身都YouTuber，佢一教咗我啲剪接之後，我就好有興趣，然後就好雀躍咁幫排球學校剪片。」

第四波疫情在上月終於放緩，本港的體育場所亦陸續重開，排球學校也於三月復課。阿蕭感激一班學生及家長的支持，讓排球學校得以捱過這段艱難時刻，「課堂又停又開，不論喺室外上堂又好、限聚令下小班教學又好，佢哋都好支持我哋，願意參加訓練班，跟我學打波。其實呢一年以嚟，真係好靠佢哋幫助我哋捱過去。」香港專業排球學校的學生來源，主要分成12歲或以下和成人班，由於坊間少有供成人學打排球的地方，故排球學校創立初期，亦有不少人慕名報讀。學員Happy在兩年前初學排球，29歲的她更是創校以來首批學生，「我學打排球時，蕭sir仲未開學校，但我有睇會長盃同甲一聯賽，已經覺得佢好勁。外界稱佢為「香港第一大槌」，所以都想跟佢學打波。」成人班不分男女，而Happy所在的進階班共有十多人，但阿蕭教班時會仔細教導所有學生，亦會定下如分組比賽中，三傳之中必須有女生觸球的規矩，讓所有人都可以參與其中，Happy感激阿蕭傾囊相授，讓自己進步良多。

在逆境之中，阿蕭也無悔追夢，他指過往排球生涯一帆風順，現時遇到挑戰，更要樂觀面對，「即使好多舊同事同親朋好友都會擔心我，覺得我唔好彩，啱啱開辦學校就遇到疫情，而且仲差唔多年幾兩年咁長時間。但係我調返轉頭諗，雖然遇到疫情一定唔係好事，但比起一啲已經開辦咗好耐嘅體育學校，其實我哋相對成本都唔係好大，影響都算係最輕微，總算不幸中嘅大幸。」早前電視劇《男排女將》令港人開始關注香港男排，阿蕭盼疫情過後，大眾有更多機會接觸排球，「《男排女將》令香港人對男排改觀，原來男仔打排球都可以好熱血，已經唔再停留喺人妖打排球嘅年代。」

蕭昌鴻小檔案

出生日期：26/01/1993（28歲）

身高：190 cm

扣球點：330 cm

攔網點：320 cm

位置：主攻手

效力球會：少龍（2004至11）、青龍（11至13）、龍隊（14至今）

學歷：香港中文大學體育運動科學系

教練資格：香港排球總會本地一級排球教練

主要榮譽

全港學界精英排球賽：冠軍、最有價值球員、最佳攔網、最佳扣球、最佳一傳（2011/12）

中銀紫荊盃：傑出排球及沙灘排球運動員（2011/12）

大專盃：冠軍（2013/14、14/15）

會長盃排球邀請賽：冠軍（2015至18）

全港公開排球錦標賽（甲一組）：冠軍（2018、19）

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