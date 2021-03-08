【本報訊】再有前港隊成員欠下巨債，今次更被甲組球會炒魷。曾效港超球會夢想駿其、香港飛馬及標準流浪的前港隊翼鋒黎洛賢，疑因嗜賭外圍波欠下巨債，向女友借錢冚數不還，其效力的甲組球會高力北區在事件曝光前與其割席，昨公佈其離隊消息。

現年25歲、有「BB」之稱的黎洛賢於15/16球季在夢想展開球員生涯，曾入選港隊出戰2018年第40屆省港盃，並助港隊重奪冠軍。其後黎洛賢效流浪兩季，當時有傳他因賭外圍波欠下數十萬元債務，需由球會協助解困。不過，這名前港隊代表似未吸取教訓，本報早前接到自稱是黎前女友的X小姐舉報，指黎欠債不還。

X表示：「之前我家人已向他借過幾次幾萬元，他稱幫朋友，但每次都遲還；去年7月26日再向我借錢，今次借500,000元，並簽下借據，承諾每月還款10,000，之後他喊住稱炒股輸清，但又沒證據，只還了約20,000就再沒還款。」X指黎完全不可信，不久便與他分手，幾經追討，黎年初償還多3,000元後再未有還款，故經考慮後決定將事件公開，如仍不償還將報警及尋求律師協助。

消息指，黎洛賢未有再出席北區的訓練，北區昨午在球會社交平台公佈黎洛賢離隊的消息。黎洛賢是繼卓耀國後，另一欠下巨債的前港隊球員，在球圈有「壞孩子」之稱的卓耀國早前與女友涉在不同地區非法收債，手法包括淋紅油等而被警方拘捕並落案起訴。